دكتوراة عن أحكام الاستثمار في التجارة الإلكترونية والزكاة الواجبة فيها

حصل الباحث الكردي إبراهيم البرزنجي، على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية مع مرتبة الشرف، من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عن رسالة بعنوان “أحكام الاستثمار في التجارة الإلكترونية والزكاة الواجبة فيها”.

ضمت لجنة المناقشة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق و عضو مجلس النواب المصري، مشرفا، و الدكتور خالد عبدالعظيم و الدكتور ناجح أبو العينين، مناقشين.

حضر المناقشة عدد من أساتذة جامعة الأزهر و الطلبة الأكراد الدارسين بالجامعة، ومسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب. أشادت اللجنة بأهمية الرسالة والجهد البحثي المبذول فيها، نظرا لتناولها قضية مهمة في الفقه الإسلامي المعاصر تتعلق بالاستثمار والعملات الرقمية والموقف الشرعي منها. وأشاد رئيس اللجنة بمستوى علماء و باحثي و طلبة إقليم كوردستان، مؤكدا أنهم يتبنون المذهب الوسطي المعتدل و ينبذون التطرف و الكراهية، و هو النهج الذي يتبناه الأزهر الشريف.