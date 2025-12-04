تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (12) سفينة وتم تداول (16000) طن بضائع و(1038) شاحنة و(140) سيارة.



وقال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر - فى بيان اليوم - إن حركة الواردات شملت (5000) طن بضائع و(548) شاحنة و(103) سيارات، فيما شملت حركة الصادرات (11000) طن بضائع و(490) شاحنة و(37) سيارة.



وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال ثلاث سفن وهي JERSEY و، Poseidon Expressو ،Pridge بينما غادرت السفينتان Alcudia Express والحرية، فيما شهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(337) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين،وسينا. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2500 راكب بموانيها.

