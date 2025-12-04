استعدادا للاحتفال بالعيد القومى.. مطروح تنظم مسابقة شعرية

تنظم لجنة حماية التراث الثقافي والطبيعي بمحافظة مطروح مسابقة في الشعر الشعبي لجميع الشعراء الشعبين في مطروح، احتفالا بعيد مطروح القومي والذكرى العاشرة بعد المائة لمعركه وادي ماجد.

يأتى ذلك برعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تحت عنوان “وادي ماجد صورة مشرقة في تاريخ مصر المعاصر”.

وأوضح عبد الحميد القناشي، رئيس لجنة حماية التراث، أنه تم وضع بعض الضوابط للمسابقة، وهى ألا تقل القصيده عن 12 بيتا، ويتم إحضار القصيدة مكتوبة كمبيوتر أصل وصورتين، على أن تقام المسابقة بمكتبة مصر العامة الأربعاء 10 ديسمبر الحالي.

وقال إنه من المقرر أن يتم تكريم الفائزين الخمسة الأوائل بجوائز مالية وشهادة تقدير في حفل العيد القومي فى 16 ديسمبر الحالي.