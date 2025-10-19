قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برعاية الإمام الأكبر.. ورش عمل تطبيقية في إدارات التنسيق لتعزيز الأداء المهني بالمناطق الأزهرية

إيمان طلعت

 يواصل قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس القطاع، تنفيذ برامجه التدريبية المتخصصة لتنمية مهارات مديري التنسيق والأعضاء الفنيين بإدارات التنسيق.

ويأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تطوير العمل بإدارات التنسيق في مختلف المناطق الأزهرية.

وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي المجمع لتنمية مهارات مديري التنسيق والأعضاء الفنيين من مختلف المناطق الأزهرية، حيث شارك في تنفيذه نخبة من المدربين المتميزين والمتخصصين، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على تقديم العمل وفق أعلى المعايير في إدارات التنسيق بالمناطق.

ويأتي هذا البرنامج تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني بالعمل على رفع كفاءة مديري التنسيق والأعضاء الفنيين بمختلف المناطق، وتعزيز أدائهم المهني بإدارات التنسيق، وبمتابعة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والدكتور محمود إبراهيم، مدير عام التنسيق بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن هذا البرنامج التدريبي جاء استجابة للاحتياجات التدريبية الحقيقية لإدارات التنسيق بمختلف المناطق، متضمنًا محتوى علميًا متكاملًا يركز على المهام المنوط بإدارات التنسيق القيام بها، وتوظيفها بشكل فعّال بما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل.

وأشار الدكتور شريف سميح إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن ورش عمل تطبيقية يومية لمدة ساعتين، تتيح للمتدربين ممارسة المهارات المكتسبة في مواقف عملية، مما يسهم في تطوير أدائهم.

وأعرب المتدربون عن تقديرهم لهذا البرنامج وما يتضمنه من محتوى ثري وأساليب تدريبية عملية، مؤكدين أن ما اكتسبوه من مهارات سيحدث نقلة نوعية في أدائهم داخل إداراتهم.

