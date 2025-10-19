اليوم.. أصول الدين بالمنصورة تنظم ندوة تثقيفية حول محاور الهجوم على السنة النبوية

في إطار جهود جامعة الأزهر لنشر الوعي الديني والفكري، وتحصين طلابها ضد حملات التشكيك في الثوابت الإسلامية، نظمت كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية توعوية بعنوان: “المحاور التي من خلالها تُهاجم السنة النبوية”، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالمدرج الكبير بالكلية.

ندوة تثقيفية حول محاور الهجوم على السنة النبوية

أقيمت الندوة برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه البحري بطنطا، والدكتور نبيل محمد عبده زاهر، عميد الكلية، والدكتور أحمد سلامة أبو الفتوح صالح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



وحاضر في الندوة كلٌّ من: الدكتور عمر محمد عبد المنعم السيد الفرماوي، أستاذ الحديث وعلومه بالكلية وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بالجامعة، والدكتور عبد الله أبو بكر علي أحمد سعيد، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بالكلية.



وتهدف الندوة إلى بيان خطورة حملات التشكيك في السنة النبوية، وبيان مناهج المستشرقين والمغرضين في الطعن على مصادر الإسلام، مع إبراز جهود علماء الأزهر في الدفاع عن السنة وعلومها، ودورها في حفظ الدين وصون الهوية الإسلامية.