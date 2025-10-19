قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

انطلاق برنامج «القراءة التأسيسية القرآنية» لمعلمي منطقة المنوفية الأزهرية

إيمان طلعت

انطلقت بمنطقة المنوفية الأزهرية فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي النوعي «القراءة التأسيسية القرآنية» لمعلمي القرآن الكريم بمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

وذلك برعاية من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف – حفظه الله تعالى –، وانطلاقًا من توجيهات الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وبإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.

تأتي فكرة البرنامج من الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، بقيادة الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر، في إطار خطة تطوير تعليم القرآن الكريم داخل المعاهد الأزهرية.

 ويأتي تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع إدارة التدريب التربوى بقيادة الدكتور شريف سميح مدير إدارة التدريب التربوى بقطاع المعاهد.

ويهدف البرنامج إلى تفعيل منهج القراءة القرآنية التأسيسية، وتمكين معلمي القرآن الكريم من أدوات التعليم القرآني الصحيح، بما يضمن إتقان الطلاب للقراءة السليمة لنصوص القرآن الكريم منذ المراحل الأولى للتعليم.

وفي هذا السياق، صرّح فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قائلًا: «إن برنامج القراءة التأسيسية القرآنية يُعد نقلة نوعية في مسار تطوير تعليم القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية، فهو لا يقتصر على تحسين الأداء القرائي فحسب، بل يهدف إلى غرس محبة القرآن في قلوب الناشئة منذ سنواتهم الأولى، وتنمية مهارات النطق السليم للحروف والألفاظ القرآنية، بما يجعلهم يقرأون كتاب الله كما أُنزل.

ونؤكد أن هذا البرنامج هو بداية مشروع وطني قرآني شامل يرسخ هوية الطالب الأزهري ويُعيد للدرس القرآني هيبته ومكانته في نفوس التلاميذ والمعلمين على السواء».

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الأزهر الشريف في ترسيخ مهارات القراءة القرآنية الصحيحة، وبناء أجيالٍ تتقن تلاوة كتاب الله عز وجل تلاوةً صحيحةً مبنيةً على الفهم والتدبر، ليكون القرآن الكريم محور العملية التعليمية ووسيلةً لتربية النفوس على الإيمان والأخلاق.

ويُعد تنفيذ البرنامج بمنطقة المنوفية الأزهرية خطوة مهمة في تطوير أداء معلمي القرآن الكريم وتأهيلهم تربويًا ومهاريًا، بما ينعكس إيجابًا على مستوى طلاب المعاهد الأزهرية في المحافظة، ويُسهم في إحياء روح التلاوة الصحيحة والاهتمام بالدرس القرآني داخل الفصول.

وأكدت الإدارة التعليمية بالمنوفية أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة شاملة لتعميم التدريب في جميع المناطق الأزهرية، ليصل أثره إلى كل معهد وكل معلم، تحقيقًا لقول النبي ﷺ:«خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

ويُنتظر أن يُسهم هذا البرنامج في تجديد رسالة تعليم القرآن الكريم، لتبقى منارةً مضيئة في بناء العقول والقلوب، وغرس حب كتاب الله في نفوس الناشئة منذ الصغر.

