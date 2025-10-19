ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025

قاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى فوز كبير على ناشفيل بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي جمعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ليضمن الفريق تأهله إلى الأدوار الإقصائية من الدوري الأمريكي لكرة القدم، بفضل هاتريك جديد من النجم العالمي الذي يعتبر حسم جائزة الحذاء الذهبي.

ودخل ميسي الجولة الأخيرة من الموسم العادي متصدرًا قائمة الهدافين بـ26 هدفًا، متفوقًا بفارق هدفين على الجابوني دينيس بوانجا مهاجم لوس أنجليس إف سي، لكنه رفع رصيده إلى 29 هدفًا في 28 مباراة، ليقترب من حسم أول حذاء ذهبي له في الدوري الأمريكي، إلى جانب تعزيز فرصه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم للمرة الثانية تواليًا.

وساعد تألق ميسي فريق إنتر ميامي على إنهاء الموسم في المركز الثالث بالمنطقة الشرقية، ليواجه مجددًا فريق ناشفيل في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأميركي، المقرر انطلاقها في 24 أكتوبر.

وقال مدرب الفريق، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، عقب اللقاء: "ماذا يمكن أن يُقال عن ليو؟ كان رائعًا كالعادة. بالتأكيد سيُتوَّج بجائزة أفضل لاعب في الموسم بعد ما قدّمه من أداء استثنائي."

وشهدت المباراة تألق ميسي بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء افتتح بها التسجيل في الدقيقة 35، قبل أن يعادل الإنجليزي سام سوريدج النتيجة في الدقيقة 43، ويضيف الكندي جايكوب شافيلبورج الهدف الثاني لناشفيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أعاد ميسي التوازن لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 63، قبل أن يسجل زميله بالتاسار رودريجيز الهدف الثالث في الدقيقة 67، ليعود ميسي ويوقع على الهاتريك في الدقيقة 81 بتسديدة متقنة من داخل المنطقة، فيما اختتم البديل تيلاسكو سيجوفيا الخماسية في الدقيقة 90+1، ليؤكد فوز إنتر ميامي وتألق قائده الأرجنتيني من جديد.