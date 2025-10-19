وفاة حفيد الموسيقار الراحل علي إسماعيل

أعلنت شجون -ابنة الموسيقار الكبير الراحل علي إسماعيل- وفاة نجلها علي عبد الهادي، أمس السبت 18 أكتوبر.

وكتبت شجون علي إسماعيل، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى ببالغ الحزن والأسى ابن عمتي الغالي علي عبد الهادي (حفيد الموسيقار علي إسماعيل) ابن شجون علي اسماعيل .. اللهم اغفر له وارحمه، وتقبله عندك من الصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وألهمنا وأهله الصبر والسلوان».

وتابعت في المنشور: «العزاء غدًا بعد صلاة المغرب في مسجد الإيمان – القاعة الرئيسية من شارع مكرم عبيد – مدينة نصر .. إنا لله وإنا إليه راجعون».