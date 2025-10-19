السفير التركي بالقاهرة: فخورون بعودة سفن المساعدات التركية للعريش بعد وقف إطلاق النار

قام السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن بزيارة السفينة الإغاثية السابعة عشرة القادمة عبر البحر الأبيض المتوسط، وهي الأولى بعد وقف إطلاق النار، محمّلةً بـ 900 طن من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني، وذلك برفقة السفير محمد غللو أوغلو، منسق المساعدات الإنسانية إلى فلسطين.



وخلال الزيارة، أعرب السفير موطلو شن عن سعادته بعودة النشاط الإنساني إلى ميناء العريش، قائلاً إنه افتقد هذه المدينة العزيزة على قلبه، وأصدقاؤه فيها، مشيداً بأجوائها الجميلة، وأسماكها الطيبة، ومطعم بساطة الشهير، ومقهى تيوليب المميز.



وتأتي هذه الزيارة في إطار استمرار الجهود التركية لدعم الفلسطينيين وتعزيز التعاون مع السلطات المصرية في تنظيم وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر الموانئ المصرية.