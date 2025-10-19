لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، على صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

وتألقت رانيا أبو النصر ، مرتديه سوت جلد باللون البني ذا تصميم جذاب لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رانيا أبو النصر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رانيا أبو النصر ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها ، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور رانيا أبو النصر