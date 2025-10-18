قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتلاوة قرار رئيس الجمهورية.. مجلس الشيوخ يفتتح أولى جلساته بعد الانتخابات
أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا
فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. بث مباشر
نواب الشيوخ الجدد يؤدون اليمين الدستورية
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
تعديل طفيف.. سبب غريب وراء تغيير موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي
رئيس شعبة المخابز: زيادة الوقود لن تؤثر على سعر الخبز المدعم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

بالأزرق اللافت .. بشرى تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

بشرى
بشرى
هاجر هانئ

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في الجونة.

إطلالة بشرى في الجونة

تألقت بشرى في المهرجان بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة، واتسم باللون الأزرق اللامع المتناسق مع لون بشرتها.

انتعلت بشرى حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، تزينت ببعض المجوهرات البسيطة والغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت بشرى بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

