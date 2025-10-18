بالأزرق اللافت .. بشرى تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في الجونة.

إطلالة بشرى في الجونة

تألقت بشرى في المهرجان بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة، واتسم باللون الأزرق اللامع المتناسق مع لون بشرتها.

انتعلت بشرى حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، تزينت ببعض المجوهرات البسيطة والغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت بشرى بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.