نواب البرلمان يشيدون بزيادة استثمارات ميرسك في مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة

نواب البرلمان عن زيادة استثمارات ميرسك في مصر:

استثمارات ميرسك تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات

شراكة استراتيجية تُطلق عهدًا جديدًا للصناعة والنقل البحري



دعم الرئيس لخطط ميرسك رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري

شهدت الساحة السياسية ترحيبًا واسعًا من أعضاء مجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتعزيز استثمارات مجموعة ميرسك العالمية في السوق المصري، معتبرين ذلك خطوة حاسمة تعزز من مكانة مصر الإقليمية في قطاع النقل البحري واللوجستيات.

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم استثمارات مجموعة ميرسك العالمية في السوق المصري تمثل خطوة استراتيجية تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مصر، وتدعم تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لوجستي وتجاري.

نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ أن "مصر تشهد نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة والنقل البحري بفضل الشراكة الوثيقة مع ميرسك، خاصة في مجال الحاويات والوقود الأخضر الذي يعد مستقبل النقل البحري المستدام، وهذا التعاون يعزز من تنافسية قناة السويس كممر ملاحي عالمي ويؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في سلاسل الإمداد العالمية."

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن توسيع الاستثمارات في محطة حاويات شرق بورسعيد سيُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتوفير فرص عمل جديدة، مشيدًا بالدعم الرئاسي اللافت للنظر لقطاع النقل واللوجستيات، والذي يصب في صالح تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030.

واختتم الدسوقي: "مصر اليوم ليست فقط بوابة استراتيجية للتجارة العالمية، بل نموذجًا للتعاون الدولي في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي، ومن المؤكد أن دعم مجموعة ميرسك يعكس ذلك تمامًا."

وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة استثمارات مجموعة ميرسك العالمية في مصر تأتي في توقيت مثالي لتعزيز جهود الدولة في تنويع مصادر الاستثمار وتطوير البنية التحتية اللوجستية.

توسيع استثمارات ميرسك

وأضافت الكسان في تصريح خاص لــ "توسيع استثمارات ميرسك، خصوصًا في محطة حاويات شرق بورسعيد، يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الضخمة، وهذا سيساهم بشكل مباشر في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين ميزان المدفوعات."

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمار في مجال إنتاج الوقود الأخضر للسفن يعزز من توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، ويضعها في مقدمة الدول التي تراعي البيئة في قطاع النقل البحري.

وأشارت مرفت الكسان إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع ميرسك تفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل وتطوير مهارات الشباب، مشيدة بدور القيادة السياسية في دعم ملف الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

واختتمت الكسان تصريحها قائلة:"هذه الخطوات تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي الذي يستفيد منه كل مواطن."

كما، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار زيادة استثمارات مجموعة ميرسك في السوق المصري يعكس أهمية مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي حيوي، ويسهم في دعم تطوير قطاع النقل البحري والبنية التحتية المرتبطة به.

خلق سلسلة إمداد متكاملة تربط الصناعة بالإنتاج

وأضافت متي في تصريح خاص لــ "الشراكة الاستراتيجية مع ميرسك تعد دعمًا حقيقيًا لمصانعنا وموانئنا، حيث ستسهم في خلق سلسلة إمداد متكاملة تربط الصناعة بالإنتاج والتصدير بشكل أكثر كفاءة. هذا الاستثمار يفتح أبوابًا جديدة للابتكار في مجال الوقود الأخضر، ما يعزز التزام مصر بالتحول نحو الصناعة النظيفة والمستدامة."

وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن تعزيز قدرة ميناء شرق بورسعيد سيعزز من تنافسية مصر على مستوى المنطقة، ويدعم الصناعات المحلية من خلال تسهيل حركة الواردات والصادرات.

واختتمت إيفلين متي تصريحها قائلة:"ندعم كل خطوة تسهم في بناء قاعدة صناعية قوية تعزز اقتصاد مصر وتحفز النمو الصناعي المستدام، واستثمارات ميرسك هي نموذج يحتذى به في الشراكات الدولية التي تدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام."