الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
مراد مكرم يهاجم منتقدي طه دسوقي: مش بيحبوا الخير لحد
الرئيس السيسي يصل لحضور الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة
رئيس هيئة الاستثمار يدعو للتوسع في عقد الشراكات بين المناطق الحرة حول العالم
ظهور حالات جدري مائي بين طلاب مدرسة بالمنوفية.. وإجراءات مشددة من التعليم والصحة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية رقم 42 للقوات المسلحة
بعثة التايكوندو تطير للصين للمشاركة في بطولة العالم
وصول الرئيس السيسي لحضور الندوة التثقيفية الـ42
تفاصيل فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء

ترأس الفريق مهندس  كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 .

و  تم استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة و ما تم تنفيذه خلال الفترة المشار اليها من تنمية لأصول الشركة وإستثمار أصولها الاستثمار الامثل لتحقيق أعلى عوائد مالية للشركة وتطوير العـــديد مــن المحــطـــات وأنظـــمـة الحــجز الإلــــكتروني وزيادة اسطول الشركة  لتــــقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب  حيث اصبحت الشركة تمتلك عـــــدد 223 حــافلــة حتي نهـــاية عام 2024  بالاضافة الى ما قامت الشركة بتطوير منظومة الحجز الإلكتروني لتسهيل عمليات الحجز على العملاء وزيادة حجم المبيعات وذلك عن طريق ( خدمة العملاء ، والويب سايت ، والموبايل ابلكيشن ) والذي كان له اثر ملحوظاً في زيادة عوائد وايرادات الشركة  كما تم استعراض ماحققته الشركة من إيرادات في عام 2024  حيث بلغت  617 مليون جنيه كما بلغ عدد الرحلات المنفذة 46090رحله و عدد الركاب 3.1 مليون راكب في عام 2024  .

و أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء مشيراً الى الخطوات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب مضيفا ان هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل ، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات".

لافتا الى ان تحديث الاسطول يجب أن يكون بالتوازي مع استمرار تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة ،والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة المحطات النموذجية وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، وكذا رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال.

