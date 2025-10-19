قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وقف فوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان عقب محادثات في الدوحة

نائب وزير الإعلام والثقافة في طالبان الأفغانية والمتحدث باسمه
نائب وزير الإعلام والثقافة في طالبان الأفغانية والمتحدث باسمه
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنّ دولة باكستان وجمهورية أفغانستان توصّلتا إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار، تمّ التفاوض عليه خلال محادثات وساطة جرت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة تركيا. 

وأفاد البيان الرسمي الصادر عن الوزارة بأنه تمّ الاتفاق على «آليات لتوطيد السلام الدائم والاستقرار بين البلدين»، إلى جانب تنظيم جولات متابعة خلال الأيام المقبلة لضمان تنفيذ الاتفاق والامتثال له بصورة جدّية وموثوقة.

وجاء هذا الاتفاق بعد أسبوع من اشتباكات حدودية عنيفة بين باكستان وأفغانستان، أدّت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، وهي الأعنف منذ تولّي طالبان الحكم في أفغانستان عام 2021. 

من جانبه، شدّد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف على ضرورة احترام سيادة الأراضي لأي طرف، مؤكّداً أن بلاده لن تتهاون في التصدي لأي تهديد يُغذّيه نشاط مسلّحين من داخل أفغانستان. 

وتطالب دولة أفغانستان من جانبها بضمان عدم استهداف المدنيين واستعادة الحوار كمدخل لحل الخلافات. 

يُعدّ هذا الاتفاق محطة مهمّة في إعادة ضبط العلاقات بين البلدين، إذ يحمل إمكانية تخفيف التوتر على خطّ الحدود الممتد 2600 كيلومتر، ويضع الوساطة القطرية – التركية في موضع فاعل دبلوماسياً. 

غير أنّ المحلّلين حذّروا من أن جوهر الخلاف – وهو نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود – لا يزال قائم­اً ويتطلّب خطوات تنفيذية ملموسة لضمان استدامة الهدنة.

وزارة الخارجية القطرية باكستان أفغانستان تركيا اشتباكات حدودية عنيفة طالبان وزير الدفاع الباكستاني

