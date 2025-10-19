قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي في ورطة.. العقود الجديدة تتسبب في تمرد 4 نجوم.. ماذا يحدث؟!
مشروع لإنشاء إدارة للآثار العربية بجامعة الدول.. أحمد أبو الغيط يبحث المقترح مع الكحلاوي
أمريكا تبلغ الوسطاء بانتهاك خطير قادم في غزة.. وحماس ترد على الانتقادات
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وكاتس ملتزمان بتوجيه الجيش للتحرك في قطاع غزة فورا
برلمانية: توسيع استثمارات ميرسك يعزز التكامل الصناعي واللوجستي لمصر
مسجلا أعلى مستوى تاريخي.. الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

تُعد الأمراض الفيروسية من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا بين الأطفال، خاصة في المراحل العمرية المُبكرة، نظرًا لضعف الجهاز المناعي لديهم وعدم اكتمال نموه. ومع دخول فصول السنة المتغيرة، تزداد فرص الإصابة نتيجة التقلبات الجوية والاختلاط في المدارس ودور الحضانة. 

ورغم صعوبة الوقاية الكاملة من الفيروسات، فإن الاهتمام ببعض العادات الصحية يمكن أن يقلل بشكل كبير من معدل الإصابة ويخفف من حدة الأعراض. 

لايوجد القدرة على الوقاية من الفيروسات للأطفال 

قدّم الدكتور إبراهيم إسماعيل، عضو الكلية الملكية لطب الأطفال بإنجلترا، نصائح طبية عن الفيروسات التي تصيب الأطفال وطرق الوقاية منها، قائلًا: إنه لا يتم القدرة على حماية أو وقاية الطفل من الفيروسات عمومًا، لأن الطفل ينمي مناعته عن طريق التعرّض الكثير للالتهابات الفيروسية.

تقليل الإصابة من الفيروسات عن طريق بعض الممارسات

وأضافت خلال لقائه عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن ما يجب القيام به هو كيفية ضمان أن يكون رد فعل الطفل أو الجسم لا تكون مصاحبة لأى مضاعفات، موضحًا أنه من الممكن تقليل نسب الإصابة بالفيروسات عن طريق بعض الممارسات، إضافة إلى بناء مناعة الطفل جيدًا، عن طريق التغذية السلمية وتناول وجبات الفطور والغداء والعشاء بانتظام، وتتكون وجبته من بروتينات وخضراوات وسوائل.

أعراض التعرّض للأمراض الفيروسية 

وتابع: “السوائل ليست بالضرورة تكون عصائر، بل شرب المياه بكثرة، ومعظم الأمراض الفيروسية تشترك فى بعض الأعراض، مثل الارتفاع فى درجات الحرارة ورشح وكحة وبعض الأحيان يكون هناك طفح جلدي، ولا يوجد دواء يستطيع قتل الفيروس، ولكن يجب أن يأخذ دورته كاملة”.

خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس “الميتانيمو”

حذّرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري من انتشار فيروس الميتانيمو البشري (HMPV)، مؤكدة أنه يسبب التهابات حادة في الجهاز التنفسي، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن وضعاف المناعة.


ووفقاً لما ذكرته “نوح”، فإن بعض المدارس بدأت تتخذ إجراءات وقائية احترازية بعد تداول التحذيرات، في ظل تزايد الإصابات بأمراض تنفسية بين الطلاب خلال الفترة الأخيرة، وقالت في منشورها: "ربنا يستر، بعض المدارس بدأت تأخذ الحذر".
ينتمي فيروس الميتانيمو البشري إلى عائلة الفيروسات الرئوية، وينتقل عن طريق رذاذ السعال أو العطس أو ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه.

 وتشمل أعراض الإصابة به: السعال، والحمى، واحتقان الأنف، والتهاب الحلق، وصعوبة التنفس، وأحياناً الغثيان أو الإسهال.


ودعت نوح إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الأساسية، مثل غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه دون تنظيف اليدين، والابتعاد عن المصابين بأعراض تنفسية، إضافة إلى تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس، مع ضرورة البقاء في المنزل عند ظهور أي علامات للمرض.


وتؤكد مصادر طبية أن الفيروس لا يُعد جديداً، لكنه قد ينتشر بشكل أوسع خلال فصول البرد، مما يستدعي اليقظة والالتزام بالنظافة الشخصية لتجنب العدوى.

الفيروسات الأطفال وجبات الفطور التغذية السلمية بروتينات السوائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

فرص العمل المتاحة

100 فرصة عمل جديدة بشركة إلكترونيات براتب 9 آلاف جنيه

توت عنخ أمون

"توت عنخ آمون" يغيب عن زائريه غدا بالمتحف المصري.. تعرف على السبب

رئيس هيئة الطاقة الذرية

مصر تستضيف الاجتماع الإقليمي حول تقنيات التشعيع برعاية وكالة الطاقة الذرية

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد