خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"

حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري من انتشار فيروس الميتانيمو البشري (HMPV)، مؤكدة أنه يسبب التهابات حادة في الجهاز التنفسي، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن وضعاف المناعة.



ووفقاً لما ذكرته نوح، فإن بعض المدارس بدأت تتخذ إجراءات وقائية احترازية بعد تداول التحذيرات، في ظل تزايد الإصابات بأمراض تنفسية بين الطلاب خلال الفترة الأخيرة، وقالت في منشورها: "ربنا يستر، بعض المدارس بدأت تأخذ الحذر".

ينتمي فيروس الميتانيمو البشري إلى عائلة الفيروسات الرئوية، وينتقل عن طريق رذاذ السعال أو العطس أو ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه.

وتشمل أعراض الإصابة به: السعال، والحمى، واحتقان الأنف، والتهاب الحلق، وصعوبة التنفس، وأحياناً الغثيان أو الإسهال.



ودعت نوح إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الأساسية، مثل غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه دون تنظيف اليدين، والابتعاد عن المصابين بأعراض تنفسية، إضافة إلى تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس، مع ضرورة البقاء في المنزل عند ظهور أي علامات للمرض.



وتؤكد مصادر طبية أن الفيروس لا يُعد جديداً، لكنه قد ينتشر بشكل أوسع خلال فصول البرد، مما يستدعي اليقظة والالتزام بالنظافة الشخصية لتجنب العدوى.