الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جثث كل المحتجزين في غزة
زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية
معايير الحج وتوطين صناعة الدواء..وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي عددا من الملفات
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"

ريهام قدري

حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري من انتشار فيروس الميتانيمو البشري (HMPV)، مؤكدة أنه يسبب التهابات حادة في الجهاز التنفسي، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن وضعاف المناعة.


ووفقاً لما ذكرته نوح، فإن بعض المدارس بدأت تتخذ إجراءات وقائية احترازية بعد تداول التحذيرات، في ظل تزايد الإصابات بأمراض تنفسية بين الطلاب خلال الفترة الأخيرة، وقالت في منشورها: "ربنا يستر، بعض المدارس بدأت تأخذ الحذر".
ينتمي فيروس الميتانيمو البشري إلى عائلة الفيروسات الرئوية، وينتقل عن طريق رذاذ السعال أو العطس أو ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه.

 وتشمل أعراض الإصابة به: السعال، والحمى، واحتقان الأنف، والتهاب الحلق، وصعوبة التنفس، وأحياناً الغثيان أو الإسهال.


ودعت نوح إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الأساسية، مثل غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه دون تنظيف اليدين، والابتعاد عن المصابين بأعراض تنفسية، إضافة إلى تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس، مع ضرورة البقاء في المنزل عند ظهور أي علامات للمرض.


وتؤكد مصادر طبية أن الفيروس لا يُعد جديداً، لكنه قد ينتشر بشكل أوسع خلال فصول البرد، مما يستدعي اليقظة والالتزام بالنظافة الشخصية لتجنب العدوى.

