إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص مع عربة كارو بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربة "كارو" بطريق "موط – قرية الشيخ والي" بمركز الداخلة، في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بعربة "كارو" بطريق "موط – قرية الشيخ والي" بمركز الداخلة.

أسفر عن إصابة كل من، أحمد كمال أحمد 59 سنة، ليلى حسن سيد صالح 56 سنة، عبد الرحمن عربي صالح 13 سنة، بجروح وكسور متفرقة بالجسم وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.