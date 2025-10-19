مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح خطيرة إثر استهداف آلية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق قناصة وتفجير عبوة ناسفة استهدفتا قوة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي، بحسب ما ورد في موقع “حدشوت بزمان” العبري.

وفي ردّ، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على رفح، مدعياً أن حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار.

وقد جاء هذا الهجوم في وقت حذّرت فيه وزارة الخارجية الأمريكية من تقارير معتبرة تُشير إلى نيّة لحماس تنفيذ عمل عدائي ضد مدنيين في غزة، محذّرة بأن “أي هجوم مخطّط ضد سكان غزة يشكّل انتهاكاً مباشراً وخطيراً لتلك الاتفاقية” .

في تفاصيل الحادث، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن العناصر المسلحة انبثقت من أحد الأنفاق في رفح وأطلقت النار على آلية هندسية إسرائيلية، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة جنود، بينهم قائد فصيلة.

وردّاً على ذلك، قصفت طائرات الجيش مواقع في رفح في إطار ما وصفه القائمون بأنه إعادة ضبط قواعد الاشتباك، وفق ما ذكره موقع “تايمز اوف إسرائيل”

وتأتي التطورات في ظل حالة هشّة من الهدنة بين الجانبين، حيث تراقب واشنطن والأطراف الضامنة الاتفاق بقلق بالغ.

وقد أكّدت الخارجية الأمريكية أن الضمانات الدولية وإسرائيل ستُعلّق تنفيذ المساعدات أو فرض عقوبات إذا استمرّت الانتهاكات.

وتُعد هذه الحادثة اختباراً حاسماً لوصول الهدنة إلى مرحلة انفراج أو تجديد التصعيد.