مشروع لإنشاء إدارة للآثار العربية بجامعة الدول.. أحمد أبو الغيط يبحث المقترح مع الكحلاوي
أمريكا تبلغ الوسطاء بانتهاك خطير قادم في غزة.. وحماس ترد على الانتقادات
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وكاتس ملتزمان بتوجيه الجيش للتحرك في قطاع غزة فورا
برلمانية: توسيع استثمارات ميرسك يعزز التكامل الصناعي واللوجستي لمصر
مسجلا أعلى مستوى تاريخي.. الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
أخبار العالم

مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح

جنود الاحتلال في رفح
جنود الاحتلال في رفح
القسم الخارجي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح خطيرة  إثر استهداف آلية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق قناصة وتفجير عبوة ناسفة استهدفتا قوة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي، بحسب ما ورد في موقع “حدشوت بزمان” العبري. 

وفي ردّ، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على رفح، مدعياً أن حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار. 

وقد جاء هذا الهجوم في وقت حذّرت فيه وزارة الخارجية الأمريكية من تقارير معتبرة تُشير إلى نيّة لحماس تنفيذ عمل عدائي ضد مدنيين في غزة، محذّرة بأن “أي هجوم مخطّط ضد سكان غزة يشكّل انتهاكاً مباشراً وخطيراً لتلك الاتفاقية” . 

في تفاصيل الحادث، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن العناصر المسلحة انبثقت من أحد الأنفاق في رفح وأطلقت النار على آلية هندسية إسرائيلية، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة جنود، بينهم قائد فصيلة.

 وردّاً على ذلك، قصفت طائرات الجيش مواقع في رفح في إطار ما وصفه القائمون بأنه إعادة ضبط قواعد الاشتباك، وفق ما ذكره موقع “تايمز اوف إسرائيل”

وتأتي التطورات في ظل حالة هشّة من الهدنة بين الجانبين، حيث تراقب واشنطن والأطراف الضامنة الاتفاق بقلق بالغ. 

وقد أكّدت الخارجية الأمريكية أن الضمانات الدولية وإسرائيل ستُعلّق تنفيذ المساعدات أو فرض عقوبات إذا استمرّت الانتهاكات. 

وتُعد هذه الحادثة اختباراً حاسماً لوصول الهدنة إلى مرحلة انفراج أو تجديد التصعيد.

جيش الاحتلال وسائل إعلام إسرائيلية مدينة رفح جنوب قطاع غزة الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية وقف إطلاق النار حماس

