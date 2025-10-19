مصرع شخص فى انقلاب دراجة نارية على طريق العوينات بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم الأحد، في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق "موط شرق العوينات" بمركز الداخلة. في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتبين مصرع محمد حسنين جبالي، 44 سنة، ومقيم بمدينة موط بمركز الداخلة إثر انقلاب دراجة نارية بطريق " موط – المطار"

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.