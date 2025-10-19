برلمانية: توسيع استثمارات ميرسك يعزز التكامل الصناعي واللوجستي لمصر

قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار زيادة استثمارات مجموعة ميرسك في السوق المصري يعكس أهمية مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي حيوي، ويسهم في دعم تطوير قطاع النقل البحري والبنية التحتية المرتبطة به.

خلق سلسلة إمداد متكاملة تربط الصناعة بالإنتاج

وأضافت متي في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الشراكة الاستراتيجية مع ميرسك تعد دعمًا حقيقيًا لمصانعنا وموانئنا، حيث ستسهم في خلق سلسلة إمداد متكاملة تربط الصناعة بالإنتاج والتصدير بشكل أكثر كفاءة. هذا الاستثمار يفتح أبوابًا جديدة للابتكار في مجال الوقود الأخضر، ما يعزز التزام مصر بالتحول نحو الصناعة النظيفة والمستدامة."

وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن تعزيز قدرة ميناء شرق بورسعيد سيعزز من تنافسية مصر على مستوى المنطقة، ويدعم الصناعات المحلية من خلال تسهيل حركة الواردات والصادرات.

واختتمت إيفلين متي تصريحها قائلة:"ندعم كل خطوة تسهم في بناء قاعدة صناعية قوية تعزز اقتصاد مصر وتحفز النمو الصناعي المستدام، واستثمارات ميرسك هي نموذج يحتذى به في الشراكات الدولية التي تدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام."