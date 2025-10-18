بعد أدائه اليمين..النائب مصطفى متولي: دعم الشباب وتشجيع الاستثمار في التعليم على رأس أولوياتي

أدى النائب مصطفى متولي اليوم اليمين الدستورية عضوًا بـ مجلس الشيوخ، إيذانًا ببدء مسيرته البرلمانية تحت قبة المجلس، مؤكدًا عزمه على أن تكون هذه المرحلة الجديدة من حياته السياسية خطوة جادة نحو خدمة الوطن والمواطن.

وأعرب النائب مصطفى متولي عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية التي نالها، مشيرًا إلى أن عضويته في مجلس الشيوخ تمثل مسؤولية كبيرة تتطلب الإخلاص في العمل والتفاعل الحقيقي مع قضايا الناس وهمومهم.

وأكد متولي في تصريحات له أن قضايا الشباب ستكون في مقدمة أولوياته خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية تمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن، باعتبارهم الطاقة الحقيقية لمصر ومحرك التنمية المستدامة.

وأضاف أن عمله داخل المجلس سيركز على دعم السياسات والتشريعات التي تعزز التنمية البشرية، وتشجع الاستثمار في التعليم، وريادة الأعمال، وتمكين الشباب.