وكيل الشيوخ: نسعى ليكون المجلس متميزا ويليق بمصر والرئيس السيسي.. فيديو

قال اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن اليوم بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ يتضمن حلف اليمين من النواب وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

وأضاف أحمد العوضي، في لقاء على قناة "TEN"، أن كل الأعضاء كانوا موجودين في هذه الجلسة سواء من المنتخبين أو من المعينين، لأن هؤلاء نواب الشعب المصري الذي وضع فيهم الثقة.

وتابع: كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأشكره بصفة شخصية لأني من المعينين ضمن ال100 نائب المعين بقرار من رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن اليوم تم انتخابي وكيلا لمجلس الشيوخ وأشكر كل النواب على ثقتهم، وإن شاء الله نسعى دائما أن يكون أداء هذا المجلس متميز يليق بالدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أننا سنحرص كل الحرص على إنجاز المشاريع المعروضة على مجلس الشيوخ وتقديم الرؤية الواضحة.