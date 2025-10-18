قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم فايق يهنئ بيراميدز بالسوبر الإفريقي: اللجام فك وحصانكم طاير
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
توك شو

وكيل الشيوخ: نسعى ليكون المجلس متميزا ويليق بمصر والرئيس السيسي.. فيديو

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي
محمد شحتة

قال اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن اليوم بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ يتضمن حلف اليمين من النواب وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

وأضاف أحمد العوضي، في لقاء على قناة "TEN"، أن كل الأعضاء كانوا موجودين في هذه الجلسة سواء من المنتخبين أو من المعينين، لأن هؤلاء نواب الشعب المصري الذي وضع فيهم الثقة.

وتابع: كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأشكره بصفة شخصية لأني من المعينين ضمن ال100 نائب المعين بقرار من رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن اليوم تم انتخابي وكيلا لمجلس الشيوخ وأشكر كل النواب على ثقتهم، وإن شاء الله نسعى دائما أن يكون أداء هذا المجلس متميز يليق بالدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أننا سنحرص كل الحرص على إنجاز المشاريع المعروضة على مجلس الشيوخ وتقديم الرؤية الواضحة.

مجلس الشيوخ اللواء أحمد العوضي حلف اليمين الشعب المصري عبد الفتاح السيسي

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

المدير الرياضي لنادي كومو الإيطالي كارلالبرتو لودي

المدير الرياضي لنادي كومو الإيطالي: الفريق يستعد لمباراة يوفنتوس بطموح الفوز رغم الإصابات

رجال يد الأهلي

«رجال يد الأهلي» يخوض مرانه استعدادًا لنصف نهائي بطولة إفريقيا

الزمالك

بيزيرا يضيف الخامس وسيف جعفر يعزز التقدم بهدف سادس في شباك ديكيداها الصومالي

بالصور

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

