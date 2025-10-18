برلماني: مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة تأكيد لريادة مصر إقليميا

أشاد النائب الدكتور حسين خضير، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في تنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، مؤكداً أن المشروع يمثل تحولًا نوعيًا في مسار تطوير قطاع الطيران المدني في مصر، ويعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة عصرية ذكية تعتمد على التكنولوجيا كركيزة للتنمية المستدامة.

وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن اهتمام الرئيس السيسي بضرورة أن يكون المشروع متوافقًا مع المعايير العالمية ويعتمد على أحدث الأنظمة الذكية يبرهن على أن الدولة تسعى بقوة لتحديث البنية التحتية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز حركة التجارة والسياحة والاستثمار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن رفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا بعد تشغيل المبنى الجديد سيسهم في زيادة القدرة التنافسية لمصر على مستوى النقل الجوي الدولي، ويعيد لمطار القاهرة مكانته التاريخية كمحور رئيسي في حركة الطيران بين القارات.

وأكد حسين خضير، أن المشروع يمثل قيمة اقتصادية واستراتيجية كبيرة، حيث يفتح المجال أمام شركات الطيران العالمية لزيادة رحلاتها إلى مصر، كما يسهم في تحسين تصنيف المطارات المصرية عالميًا، ويعكس صورة حضارية مشرفة عن الجمهورية الجديدة.

وأشار نائب الدقهلية، إلى أن دمج حلول التشغيل المتطورة في المشروع، سواء في إدارة المباني أو أنظمة الملاحة الجوية أو الخدمات الأرضية، يعكس فلسفة الدولة في تبني التحول الرقمي في كل المشروعات القومية بما يدعم رؤية مصر 2030.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه، بالتأكيد على أن مشروع مبنى الركاب الجديد ليس مشروعًا للمستقبل فحسب، بل هو استثمار في الحاضر يسهم في تعزيز الأمن القومي الاقتصادي، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران ووجهة عالمية جاذبة للاستثمارات والسياحة.