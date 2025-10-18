قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجاح باهر لخطة الخداع الاستراتيجي ودور عظيم لأشرف مروان| محمود طلحة يكشف التفاصيل
إى تاكس تشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول للذكاء الاصطناعي
مدرسة الفن والهندسة..الزمالك يتفوق على ديكيداها الصومالي بسداسية في الكونفدرالية
مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور
اللواء محمود طلحة: القوة تحفظ السلام والوطن.. ومصر متواجدة في محيط إقليم مضطرب
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان
ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلماني: مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة تأكيد لريادة مصر إقليميا

حسين خضير
حسين خضير
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب الدكتور حسين خضير، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في تنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، مؤكداً أن المشروع يمثل تحولًا نوعيًا في مسار تطوير قطاع الطيران المدني في مصر، ويعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة عصرية ذكية تعتمد على التكنولوجيا كركيزة للتنمية المستدامة.

وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن اهتمام الرئيس السيسي بضرورة أن يكون المشروع متوافقًا مع المعايير العالمية ويعتمد على أحدث الأنظمة الذكية يبرهن على أن الدولة تسعى بقوة لتحديث البنية التحتية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز حركة التجارة والسياحة والاستثمار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن رفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا بعد تشغيل المبنى الجديد سيسهم في زيادة القدرة التنافسية لمصر على مستوى النقل الجوي الدولي، ويعيد لمطار القاهرة مكانته التاريخية كمحور رئيسي في حركة الطيران بين القارات.

وأكد حسين خضير، أن المشروع يمثل قيمة اقتصادية واستراتيجية كبيرة، حيث يفتح المجال أمام شركات الطيران العالمية لزيادة رحلاتها إلى مصر، كما يسهم في تحسين تصنيف المطارات المصرية عالميًا، ويعكس صورة حضارية مشرفة عن الجمهورية الجديدة.

وأشار نائب الدقهلية، إلى أن دمج حلول التشغيل المتطورة في المشروع، سواء في إدارة المباني أو أنظمة الملاحة الجوية أو الخدمات الأرضية، يعكس فلسفة الدولة في تبني التحول الرقمي في كل المشروعات القومية بما يدعم رؤية مصر 2030.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه، بالتأكيد على أن مشروع مبنى الركاب الجديد ليس مشروعًا للمستقبل فحسب، بل هو استثمار في الحاضر يسهم في تعزيز الأمن القومي الاقتصادي، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران ووجهة عالمية جاذبة للاستثمارات والسياحة.

