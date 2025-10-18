عقب أداء اليمين الدستورية .. حازم الجندي : تطوير الصناعة ودعم المستثمرين أولوية لتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عقب أدائه اليمين الدستورية للمرة الثانية على التوالى خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح وطنية خالصة من أجل استكمال مسيرة البناء التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

أوضح "الجندي"، أن أولوياته خلال هذه الدورة ستتركز على القطاع الصناعي، بوصفه ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تطوير آليات دعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتحفيز مناخ الاستثمار بما يضمن ضخ دماء جديدة تسهم في إنعاش القطاع الصناعي وتحريك قاطرة الاقتصاد المصري.

وأكد "الجندي" أن مجلس الشيوخ يمثل منصة فكرية وتشريعية قادرة على صياغة رؤى وطنية تخدم خطط الدولة وتدعم توجهاتها الاقتصادية.

واعرب عن ثقته في أن المجلس سيواصل أداء دوره الحيوي خلال هذه الدورة، من خلال تفعيل الحوار الجاد وتكامل الجهود بين الأعضاء والحكومة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي تضع التنمية الشاملة وتمكين الصناعة في مقدمة أولوياتها.