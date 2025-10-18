قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخماد نيران حريق سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة بالمحلة .. صور
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
توك شو

«مصر قوة عاقلة وتتمسك بحقوقها التاريخية في النيل».. رسائل حاسمة من رئيس مجلس الشيوخ

هاني حسين

«مصر قوة عاقلة».. كلمات قوية بدأ بها المستشار عصام الدين أحمد فريد رئيس مجلس الشيوخ كلمته عقب انتخابه رئيسا للمجلس، وأكد رئيس الشيوخ على ثوابت الدولة المصرية وحفاظها على الامن القومي المصري وتمسكها بخيار السلام.

رئاسة مجلس الشيوخ مسؤولية كبيرة 

 

وألقى المستشار عصام الدين أحمد فريد، رئيس مجلس الشيوخ ، كلمة عقب انتخابه رئيسًا للمجلس، أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لأعضاء المجلس على الثقة التي أولوه إياها بانتخابه لرئاسة هذا المجلس العريق، مؤكدًا أن المنصب يمثل شرفًا كبيرًا ومسؤولية وطنية جسيمة، داعيًا الله أن يوفقه في أداء الأمانة وأن يكون عند حسن ظن الأعضاء به.

وهنأ رئيس المجلس ، الأعضاء جميعًا على فوزهم بعضوية مجلس الشيوخ، سواء بثقة الناخبين في الانتخابات أو بثقة رئيس الجمهورية في التعيينات، مشيرًا إلى أن المجلس يمثل أحد أعرق المؤسسات البرلمانية في المنطقة، إذ تجاوز عمره القرنين، ليكون أول مجلس نيابي في إفريقيا والشرق الأوسط.

الوطن بُني من جديد على أسس قوية 

 

وقال المستشار عصام فريد إن مصر – قيادةً وشعبًا – تعي مكانة مجلس الشيوخ ودوره في دعم الحياة النيابية والسياسية، مشيرًا إلى أن الوطن بُني من جديد على أسس قوية من البنية التحتية والمشروعات القومية التي أسهمت في رفع تصنيف مصر في مؤشرات التنمية، وتهيئة البيئة للنهوض بالزراعة والصناعة والتجارة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين في مختلف المجالات.

مصر قوة عاقلة 


وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، أن مصر أثبتت على الصعيد الإقليمي والدولي أنها قوة عاقلة تملك القدرة وتختار الحكمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حافظت على أمنها القومي غربًا وجنوبًا، وتمسكت بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وانتهجت سياسة السلام والاحترام المتبادل في علاقاتها الخارجية.

مصر رفضت تهجير الفلسطينيين 

وتوقف المستشار عصام فريد أمام الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا أن مصر اتخذت موقفًا مشرفًا تمثل في إدانة العدوان ورفض تهجير الفلسطينيين، والتمسك بحل الدولتين، وإدخال المساعدات الإنسانية، حتى تحقق الاتفاق التاريخي الذي أنهى الحرب بجهود مصرية خالصة شهد لها العالم خلال قمة شرم الشيخ للسلام.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن الدستور أولى المجلس اختصاصات رفيعة، وجعله بيت الخبرة التشريعية والفكرية للدولة المصرية، حيث نصت المادة (248) على دراسة ودعم دعائم الديمقراطية، وعلى رأسها الانتخابات والأحزاب والمجتمع المدني، وتمكين المرأة وإشراك الشباب، إضافة إلى تعزيز السلام الاجتماعي ومبادئ المواطنة ومكافحة الإرهاب.

 الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى مبادئ السلام قبل القوة


قال المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، إن “مصر قيادة وشعبا تعرف قدر مجلسنا العريق”، مشددا على أن مصر أكدت مكانتها على الساحة العالمية.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى مبادئ السلام قبل القوة.

وأوضح أن العالم شهد عظمة وأصالة الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي على شعب غزة بدءا من إدانة العدوان والتمسك بحل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكد أن “زعماء العالم أتوا لشرم الشيخ مؤيدين لموقف الرئيس السيسي، وكانوا شهداء على توقيع الاتفاق التاريخي بإنهاء الحرب، وشهدنا جميعا فرحة أهل غزة بعودة الأمان إليهم”.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن الدستور أولى مجلس الشيوخ اختصاصات رفيعة ومهاما سامية فجعله بيت الخبرة التشريعية والفكرية للدولة المصرية.

