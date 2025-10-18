حنفي جبالي يهنئ عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشيوخ في الفصل التشريعى الثانى.

وجاء نص برقية التهنئة :

المستشار الجليل/ عصام الدين فريد ، رئيس مجلس الشيوخ



تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد،

يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة انتخابكم رئيسا لمجلس الشيوخ، ذلك المنصب الرفيع في الحياة النيابية المصرية، الذي يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها لكم أعضاء المجلس الموقر، وهي تقدير مستحق لمسيرتكم الحافلة بالعطاء والخبرة، وإيمان بقدرتكم على قيادة المجلس نحو مزيد من الإنجازات التي تخدم الوطن وتدعم مسيرته التنموية.



وتابع رئيس مجلس النواب ، أجدد التهنئة لسيادتكم، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامكم الوطنية الجليلة لخدمة مصر وشعبها العظيم، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: "وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير مصرنا الغالية."