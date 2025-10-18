الشعب الجمهوري يهنئ المستشار عصام فريد برئاسة مجلس الشيوخ

أعرب حزب الشعب الجمهوري عن خالص تهانيه إلى المستشار عصام فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية، وتعزيز الدور الاستشاري للمجلس في دعم الدولة المصرية واستكمال مسيرتها التنموية.

كما هنأ الحزب كلًا من النائب أحمد العوضي والمستشار فارس سعد بمناسبة اختيارهما وكيلين لمجلس الشيوخ، مؤكدًا ثقته في قدرتهما على الإسهام الفعّال في إثراء الحوار الوطني وإبداء الرأي في القضايا والتشريعات التي تمس مصالح الوطن والمواطن.

وأكد الحزب أن هذه الاختيارات تعكس ما يتمتع به رئيس المجلس ووكيلاه من خبرة وكفاءة وإخلاص في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا مثمرًا بين مؤسسات الدولة والبرلمان بغرفتيه، دعمًا لمسيرة التنمية الوطنية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.