عضو مجلس الشيوخ: الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها ودورها الإقليمي والعالمي

قال السفير حاتم سيف النصر، عضو مجلس الشيوخ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد لمصر مكانتها ودورها الإقليمي والقاري والعالمي، فضلًا عن حماية الأمن القومي المصري وتوفير متطلباته وسط منطقة مضطربة وتحولات دولية متتالية.

وعبر السفير حاتم سيف النصر، في تصريح له اليوم /السبت/، عن امتنانه لقرار الرئيس السيسي بتعيينه عضواً بمجلس الشيوخ، لافتاً إلى أن عضوية المجلس ثقة يعتز بها ومسئولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الاعضاء من أجل أن يقوم المجلس بدوره الذي حدده الدستور في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتقديم الرأي والمشورة والدراسة والخبرة لجهاتصنع القرار التنفيذية والتشريعية.

ونوه إلى أن المجلس بتشكيله الجديد، بما يضمه من كفاءات وطنية رفيعة المستوى قادر على تحقيق مهامه، والقيام بدوره على أفضل مستوى، فضلا عن دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات مع الدول والشعوب الأخرى.

يشار إلى أن السفير حاتم سيف النصر هو أحد الوجوه الجديدة في الحياة السياسية على الساحة المحلية في مصر، بعد أن أمضى نحو أربعين عاماً في خدمة مصر في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية في العديد من المواقع في الداخل والخارج، حيث كان سفيراً لمصر بعدد من الدول والعواصم المهمة، في كل من: لندن، وباريس، والفاتيكان، وبيروت، والبرازيل، كما عمل في بعثات مصر الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفي سفارة مصر بكل من واشنطن وباريس.

وفي وزارة الخارجية بالقاهرة، عمل السفير "سيف النصر" بشكل مباشر مع أبرز رموز الدبلوماسية المصرية، فكان أحدأعضاء مكتب كمال حسن علي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وكذلك الدكتور بطرس بطرس غالي عندما كانوزير دولة للشئون الخارجية، كما تولى السفير حاتم سيف النصر العديد من المناصب منها مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية ومديرإدارة الأمم المتحدة بوزارة الخارجية.

