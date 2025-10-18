قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو مجلس الشيوخ: الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها ودورها الإقليمي والعالمي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

قال السفير حاتم سيف النصر، عضو مجلس الشيوخ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد لمصر مكانتها ودورها الإقليمي والقاري والعالمي، فضلًا عن حماية الأمن القومي المصري وتوفير متطلباته وسط منطقة مضطربة وتحولات دولية متتالية. 
وعبر السفير حاتم سيف النصر، في تصريح له اليوم /السبت/، عن امتنانه لقرار الرئيس السيسي بتعيينه عضواً بمجلس الشيوخ، لافتاً إلى أن عضوية المجلس ثقة يعتز بها ومسئولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الاعضاء من أجل أن يقوم المجلس بدوره الذي حدده الدستور في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتقديم الرأي والمشورة والدراسة والخبرة لجهاتصنع القرار التنفيذية والتشريعية.
ونوه إلى أن المجلس بتشكيله الجديد، بما يضمه من كفاءات وطنية رفيعة المستوى قادر على تحقيق مهامه، والقيام بدوره على أفضل مستوى، فضلا عن دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات مع الدول والشعوب الأخرى.
يشار إلى أن السفير حاتم سيف النصر هو أحد الوجوه الجديدة في الحياة السياسية على الساحة المحلية في مصر، بعد أن أمضى نحو أربعين عاماً في خدمة مصر في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية في العديد من المواقع في الداخل والخارج، حيث كان سفيراً لمصر بعدد من الدول والعواصم المهمة، في كل من: لندن، وباريس، والفاتيكان، وبيروت، والبرازيل، كما عمل في بعثات مصر الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفي سفارة مصر بكل من واشنطن وباريس.
وفي وزارة الخارجية بالقاهرة، عمل السفير "سيف النصر" بشكل مباشر مع أبرز رموز الدبلوماسية المصرية، فكان أحدأعضاء مكتب كمال حسن علي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وكذلك الدكتور بطرس بطرس غالي عندما كانوزير دولة للشئون الخارجية، كما تولى السفير حاتم سيف النصر العديد من المناصب منها مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية ومديرإدارة الأمم المتحدة بوزارة الخارجية.
 

السفير حاتم سيف النصر عضو مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

محمود العارضة

لم يصدق نفسه من الفرحة.. الأسير محمود العارضة يحكي كواليس حبسه والإفراج عنه.. فيديو

لميس الحديدي

لميس الحديدي عن زيادة المحروقات: هل وصلنا للسعر العادل للتكلفة؟

السيد البدوي

أزهري: الموالد ليست بدعة أو مظهرا من مظاهر الانحراف الديني

بالصور

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد