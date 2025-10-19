أحمد الفار بعد أداء اليمين الدستورية: الاستثمار والصناعة على رأس أولوياتي في مجلس الشيوخ

أدى أحمد الفار، اليمين الدستورية عضوًا بـ مجلس الشيوخ، ضمن الأعضاء الجدد الذين انطلق بهم الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع المؤسسات لدعم مسيرة الدولة في البناء والتنمية.

وأكد “الفار”، في تصريحات له عقب أداء اليمين، أن ملفات الاستثمار والصناعة تأتي على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، باعتبارهما الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أهمية تعزيز مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن البرلمان الجديد أمامه مسئولية كبيرة في متابعة تنفيذ الخطط التنموية ومناقشة التشريعات التي تدعم النمو الاقتصادي وتحسن جودة حياة المواطنين، مؤكدًا حرصه على التواصل الدائم مع أبناء دائرته لطرح مشكلاتهم تحت قبة المجلس.

واختتم أحمد الفار تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا برلمانيًا جادًا يضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول.