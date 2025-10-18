سامح السادات بعد أداء اليمين الدستورية: نعمل لتحقيق تطلعات المواطن ودعم مسيرة الدولة

أدى النائب سامح السادات اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدًا أن عضويته تمثل مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب العمل الجاد والمخلص لخدمة الوطن والمواطن.

وقال السادات في تصريحات له عقب أداء اليمين، إن المرحلة المقبلة تستوجب تكاتف الجهود لدعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وأضاف أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا مهمًا في دعم مؤسسات الدولة وصياغة السياسات العامة، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، في ظل مسيرة الجمهورية الجديدة.

وشدد النائب سامح السادات على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل وعطاء، تتطلب من الجميع التعاون لتحقيق مستقبل أفضل يليق بالمواطن المصري.