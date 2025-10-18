أبو شقة يهنئ رئيس الشيوخ المنتخب والوكيلين : قمم شامخة في جميع المناحي

تقدم المستشار بهاء أبو شقة الوكيل السابق لمجلس الشيوخ بالتهنئة إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ المنتخب واللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلي المجلس وكل أعضاء المجلس عضوًا عضوًا بالثقة في أداء دورهم المرسوم دستورياً سيما أن أعضاء المجلس يمثلون قمماً شامخًة في كافة المناحي وعلى درجة كبرى من الخبرة والكفاءة مما يؤذن معه القول بأننا أمام مجلس على مستوى عالي من التمثيل البرلماني .. سيما وأن الشعب في جو يسوده الحيدة والنزاهة والديموقراطية، وفي ظل مناخ سياسي آمن رسّخه الرئيس/ السيسي في الجمهورية الجديدة التي قوامها الدولة القانونية التي تظل الجميع تحت راية الدستور والقانون.



وأضاف أبو شقة في تصريحات له اليوم إن انتخاب قيادة مجلس الشيوخ رئيساً ووكيلين وفي هذا المشهد الذي شاهدناه عبر وسائل الإعلام يجسد روح التفاهم والمسؤولية ويُعد تجسيدًا حقيقيًا للممارسة الديمقراطية التي ترسّخ دعائم الدولة الحديثة، وتعكس حرص جميع الأطراف على دعم المؤسسات الدستورية وتعزيز المسار التشريعي بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.



وتابع أبو شقة وإذ نهنئ السادة الأعضاء بالثقة التي أولوها لرئاسة المجلس، فإننا نثمّن عالياً المناخ السياسي الإيجابي الذي طبع هذه المرحلة، ونعرب عن تفاؤلنا بما ستحققه هذه القيادة من إنجازات تشريعية طبقًا للصلاحيات المقررة لمجلس الشيوخ دستورياً بما يحقق مزيداً من تعزيز المسار الديمقراطي وتدعيمًا لاستقرار الدولة القانونية ومؤسساتها .... والله ولي التوفيق