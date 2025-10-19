نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين

قال النائب محمد طه الخولي عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول اخرى في هذا المجال.

وأكد الخولي لـ"صدى البلد"، أنه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الاهتمام بالسياحة الداخلية لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب إلى أن المنتج السياحي لدينا متنوع فى كل المجالات، فعلى سبيل المثال في محافظة الفيوم هناك أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال.

وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصري، خاصة وأننا لدينا مناخ معتدل ومحميات طبيعية ونمتلك ثلث اثار العالم مقارنة بدولة مثل أسبانيا التى لديها سياحة الشواطىء فقط.

وأوضح أننا نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الإستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.

وكان قد توقع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن يشهد هذا العام نموا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وشدد وزير السياحة والآثار- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)- على أنه من المتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى مصر هذا العام ما يقرب من 17.5 مليون إلى 18 مليون سائح.

وأضاف أن السائح الروسي يأتي في المرتبة الأولى من ناحية أكبر عدد من السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يزور مصر هذا العام أكثر من مليوني سائح روسي.

وأكد أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل تطورا كبيرا، في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة في منطقة العلمين الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي.

وأشار إلى أن هناك طفرة في أعداد السائحين القادمين من ألمانيا، والتي تأتي في المرتبة الثانية بما يقرب من مليون و700 ألف سائح.

ولفت إلى أن التركيز ينصب حاليًا على تنوع المنتج السياحي المصري، مؤكدا مساهته في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.

وفيما يتعلق بأعداد الغرف الفندقية، أشار وزير السياحة إلى أن الزيادة في الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر قد تصل إلى 9 آلاف غرفة جديدة هذا العام.