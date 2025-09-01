عمرو أديب: مصر دولة سياحية.. ولو عايز الحق هي أولى بزيادة السائحين بها

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر دولة سياحية وتستطيع أن تتوسع سياحيا ويزداد عدد السائحين الذين يزورونها سنويا.
وقال عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "هناك دول أصغر من مصر كثيرا تحقق أرقاما كبيرة في السياحة".
وأضاف عمرو أديب: "السياحة هي دخل مباشر للدولة، والسائح يأتي إلى مصر ويصرف العملة الصعبة فيها".
وأكمل عمرو أديب: "صناعة السياحة تقوم بتشغيل أكثر من 90 صناعة أخرى معها، وصناعة السياحة قاطرة للاقتصاد".
ولفت عمرو أديب، إلى أن: "مصر لديها مقومات لزيادة أعداد السائحين بشكل أكبر"، مضيفا: "مصر تتواجد في منطقة بها تحديات، ولو عايز الحق، مصر أحق من دول كتيرة بزيادة أعداد السائحين بها".