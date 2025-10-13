مطار مرسى علم الدولي يستقبل 2500 سائح على متن 14 رحلة دولية

استقبل مطار مرسى علم الدولي صباح اليوم الاثنين نحو 2500 سائح من جنسيات متعددة، وصلوا على متن 14 رحلة طيران دولية قادمة في معظمها من المطارات الأوروبية، ضمن حركة الطيران النشطة التي يشهدها المطار خلال شهر أكتوبر الجاري.

ارتفاع حركة الطيران السياحي بمرسى علم

تأتي هذه الرحلات ضمن 177 رحلة جوية من المقرر أن يستقبلها المطار على مدار الأسبوع الحالي، الذي بدأ يوم السبت الماضي ويستمر حتى الجمعة المقبلة، مسجلًا زيادة ملحوظة في عدد الرحلات السياحية مقارنة بالأسابيع السابقة، ما يعكس انتعاش الحركة السياحية بالمنطقة.

تسهيلات وإجراءات منظمة لاستقبال السياح

وتواصل السلطات المختصة بالمطار جهودها لتيسير جميع إجراءات الوصول أمام السياح القادمين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية، لضمان انسيابية الحركة داخل صالات الوصول، قبل انتقال الوفود السياحية إلى الفنادق والمنتجعات السياحية لقضاء عطلاتهم على سواحل البحر الأحمر.

تنوع الوجهات الأوروبية

ووفقًا لجداول الوصول الصادرة عن إدارة المطار، تضم رحلات اليوم 5 رحلات قادمة من بولندا، و3 رحلات من جمهورية التشيك، و4 رحلات من ألمانيا، بالإضافة إلى رحلتين من إيطاليا، إلى جانب رحلة داخلية.

استمرار تدفق الرحلات من 12 دولة

ومن المقرر أن تشهد حركة الطيران خلال الأسبوع الحالي رحلات منتظمة من 12 دولة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، ما يؤكد استمرار جاذبية مرسى علم كإحدى أبرز الوجهات السياحية على خريطة السياحة العالمية.