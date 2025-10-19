قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر

أ ش أ

أكدت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال، على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بضرورة التواصل المستمر مع اتحاد الصناعات؛ لإزالة معوقاته والاستماع لمتطلباته في إطار نهج الشراكة.


جاء ذلك خلال لقاء رئيس الضرائب مع ممثلي اتحاد الصناعات، في إطار حرص الوزارة والمصلحة على توطيد علاقة الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال اللقاءات المجتمعية الدورية.


وأشارت رشا عبد العال إلى توجهات الدولة بتقديم كافة الدعم للقطاع الصناعي والإنتاجي، باعتبارهما المحرك الرئيسي لعملية التنمية، موضحة أن طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار سيكون في نهاية الشهر الجاري أو في بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير، حيث تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات فرصًا استثنائية في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، استمرارًا للنهج الذي بدأته وزارة المالية في الإصلاح الضريبي، وامتدادًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى.

ولفتت إلى أننا نحافظ على منصة حوار دائمة بين مصلحة الضرائب وممثلي القطاع الصناعي، لرصد أي معوقات قد تواجههم، سواء في إجراءات الانضمام للنظام الضريبي المسبط وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 الذي ما زال متاحًا أو التسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
 

وأشادت بالدور المحوري لاتحاد الصناعات المصرية في توصيل صوت المصنعين ودعم جهود مصلحة الضرائب، والتوعية بنشاطاتها على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن مصلحة الضرائب حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع كافة الكيانات الاقتصادية، إيمانًا منها بأهمية الحوار المباشر مع شركائنا لحل المشكلات من جذورها، وخلق مناخ ضريبي داعم ومحفز للنمو.
 

من جانبه، أعرب محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عن سعادته بالشراكة الممتدة مع مصلحة الضرائب والتنسيق المتبادل في مختلف الملفات، الأمر الذي يخدم القطاع الصناعي ويلبي تطلعاته، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة في اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والإنتاج.
 

وثمّن البهي جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إطلاق حزم التسهيلات الضريبية لمساندة المنتجين والمصنعين، مؤكدًا استعداد اتحاد الصناعات لإطلاق جولات توعوية شاملة بمختلف المحافظات بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فور تطبيقها. 
يذكر أن اللقاء تضمن احتفالًا واحتفاءً بمقرر لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات رمضان جلال، تقديرًا لمجهوداته الملموسة داخل الاتحاد، وذلك قبل انتقاله للعمل بموقع 

الضرائب الصناعات وزير المالية الإصلاح الضريبي التسهيلات الضريبية

