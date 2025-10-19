قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

المقاولون العرب تنتهي من تنفيذ مشروعات طرق مدينتي باليسا وكومي بشرق أوغندا

..
..
آية الجارحي

أعلن المهندس أحمد العصار  رئيس شركة المقاولون العرب عن انتهاء الشركة من تنفيذ مشروع الطرق الداخلية لمدينتي باليسا وكومي بشرق أوغندا، بطول إجمالى يبلغ 20 كم، وبتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون دولار أمريكي.

 وذلك بتكليف مباشر من فخامة رئيس جمهورية أوغندا، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل أهمية كبرى لسكان المدينتين والذى يبلغ عدد سكانهما ٦٥٠ ألف نسمة، ما يعزز من التنمية بدولة أوغندا، ويمثل توجهات الدولة المصرية نحو المشاركة فى مشروعات التنمية بالدول الشقيقة بالقارة الأفريقية.

 

كما أضاف المهندس محمد طلبة العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، والمهندس صلاح رضوان مدير عام الشركة، أن المشروع قد حظى بإشادة واسعة من المسؤولين المحليين ومسؤولي وزارة الاشغال والنقل الأوغندية، وسكان المناطق المستفيدة، لما تميز به من سرعة في التنفيذ وجودة عالية في الأعمال، ما يعكس السمعة المتميزة للشركة في السوق الأوغندية والأفريقية بوجه عام.

 

وبهذا الإنجاز، تكون شركة المقاولون العرب قد استكملت خمسة مشروعات كبرى في مجالي الطرق والكباري خلال السنوات الخمس الماضية في أوغندا، بإجمالي حجم أعمال يتجاوز 240 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي يعزز مكانتها كأحد أهم الشركات المصرية العاملة في القارة الأفريقية، والتى حصلت على جائزة أفضل شركة مقاولات فى أوغندا لسبع سنوات متتالية.

 

الجدير بالذكر أن الشركة تقوم حالياً ببدء تنفيذ مشروع طريق كينجوجو–بويزي–كاهونجي–بويزي–إمبارا بطول 105 كم، وكذلك مشروع تصميم وتنفيذ طريق إيغانجا–كامولي بطول 56 كم، ضمن خطة التوسع في مشروعات البنية التحتية بأوغندا بالتعاون مع وزارة الأشغال والنقل الأوغندية.

