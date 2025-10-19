قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي في ورطة.. العقود الجديدة تتسبب في تمرد 4 نجوم.. ماذا يحدث؟!
مشروع لإنشاء إدارة للآثار العربية بجامعة الدول.. أحمد أبو الغيط يبحث المقترح مع الكحلاوي
أمريكا تبلغ الوسطاء بانتهاك خطير قادم في غزة.. وحماس ترد على الانتقادات
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وكاتس ملتزمان بتوجيه الجيش للتحرك في قطاع غزة فورا
برلمانية: توسيع استثمارات ميرسك يعزز التكامل الصناعي واللوجستي لمصر
مسجلا أعلى مستوى تاريخي.. الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
تحقيقات وملفات

بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
إسراء عبدالمطلب

تترقب أنظار المواطنين في مصر افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد الانتهاء من مشروع التطوير الشامل الذي تتبناه الدولة، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء واحدة من أقدم وأعرق الحدائق في الشرق الأوسط وأفريقيا. 

ويأتي المشروع ضمن خطة طموحة لتحويل الحديقة إلى مزار عالمي يجمع بين الطابع التاريخي والترفيهي والبيئي، مع ربطها بحديقة الأورمان عبر محور مشاة حديث، بما يعيد للمكان رونقه القديم ويعزز مكانته كأحد أهم المقاصد السياحية في القاهرة الكبرى.

حديقة حيوان الجيزة

موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

يهدف المشروع إلى إحياء الحديقة بروح جديدة تحافظ على تاريخها العريق، وتُدخل في الوقت نفسه عناصر جذب حديثة تناسب المعايير العالمية للحدائق الحيوانية والنباتية. 

وتشمل خطة التطوير إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات وتحديث الممرات الداخلية والخارجية وتطوير البنية التحتية بالكامل، مع الحفاظ على المعالم التاريخية الثمانية داخل الحديقة، والتي تشمل كوبري إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، جزيرة الشاي والجبلاية، والمتحف الحيواني. 

كما يتضمن المشروع إنشاء نفق حديث يربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان لتسهيل حركة الزوار وتوفير تجربة بيئية متكاملة تجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخضراء.

وتسعى الدولة من خلال هذا المشروع إلى تطبيق أحدث المعايير البيئية في تصميم وتوزيع أماكن الحيوانات، بما يتيح لها العيش في بيئات تحاكي موطنها الطبيعي، إلى جانب تخصيص مساحات جديدة للعروض الترفيهية والتعليمية. 

ومن المتوقع أن يضم المشروع مناطق مخصصة للأطفال، وساحات عرض للحيوانات البرية والطيور النادرة، إلى جانب مسارات للمشي ومناطق استراحة تواكب الطراز الحديث للحدائق العالمية. كما يتم العمل على إنشاء منظومة بيئية متكاملة تحافظ على التنوع الحيوي داخل الحديقة وتدعم استدامة الموارد الطبيعية.

ووفقًا للجهات المنفذة، فإن موعد الافتتاح الرسمي للحديقة لن يكون قبل عام 2026، حيث يخضع المشروع لمتابعة دقيقة من الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، الذي يشرف على تنفيذ مراحل التطوير لضمان مطابقتها للمعايير الدولية. 

وأكدت الشركة المسؤولة أن أعمال التطوير تتم بالتعاون مع نخبة من الخبراء والاستشاريين العالميين لضمان تطبيق أعلى معايير رعاية الحيوانات وصيانة الحدائق النباتية، مع الحفاظ على الطابع الأثري والمعماري المميز للحديقتين، مشيرة إلى أن المشروع يُعد من أكبر عمليات التطوير التي شهدتها الحديقة منذ تأسيسها.

تُعد حديقة حيوان الجيزة واحدة من أكبر الحدائق داخل المدن على مستوى العالم، إذ تمتد على مساحة 112 فدانًا وتضم أكثر من ثلاثة آلاف شجرة تاريخية ونباتات نادرة، بالإضافة إلى 186 نوعًا من الثدييات والطيور والزواحف. وقد تأسست في عهد الخديو إسماعيل، ما يجعلها ثالث أقدم حديقة حيوان في العالم بعد لندن وفيينا. 

ومنذ بدء أعمال التطوير رسميًا في 9 يوليو 2023، عقب تسلم التحالف المسؤول لإدارة المشروع، تشهد الحديقة عملية تحديث شاملة تهدف إلى استعادة مكانتها التاريخية كرمز من رموز التراث المصري الحديث، ومقصد سياحي وترفيهي يجمع بين الأصالة والتطور.

حديقة الحيوان الجيزة حديقة حيوان الجيزة

