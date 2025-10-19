بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

تترقب أنظار المواطنين في مصر افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد الانتهاء من مشروع التطوير الشامل الذي تتبناه الدولة، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء واحدة من أقدم وأعرق الحدائق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي المشروع ضمن خطة طموحة لتحويل الحديقة إلى مزار عالمي يجمع بين الطابع التاريخي والترفيهي والبيئي، مع ربطها بحديقة الأورمان عبر محور مشاة حديث، بما يعيد للمكان رونقه القديم ويعزز مكانته كأحد أهم المقاصد السياحية في القاهرة الكبرى.

موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

يهدف المشروع إلى إحياء الحديقة بروح جديدة تحافظ على تاريخها العريق، وتُدخل في الوقت نفسه عناصر جذب حديثة تناسب المعايير العالمية للحدائق الحيوانية والنباتية.

وتشمل خطة التطوير إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات وتحديث الممرات الداخلية والخارجية وتطوير البنية التحتية بالكامل، مع الحفاظ على المعالم التاريخية الثمانية داخل الحديقة، والتي تشمل كوبري إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، جزيرة الشاي والجبلاية، والمتحف الحيواني.

كما يتضمن المشروع إنشاء نفق حديث يربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان لتسهيل حركة الزوار وتوفير تجربة بيئية متكاملة تجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخضراء.

وتسعى الدولة من خلال هذا المشروع إلى تطبيق أحدث المعايير البيئية في تصميم وتوزيع أماكن الحيوانات، بما يتيح لها العيش في بيئات تحاكي موطنها الطبيعي، إلى جانب تخصيص مساحات جديدة للعروض الترفيهية والتعليمية.

ومن المتوقع أن يضم المشروع مناطق مخصصة للأطفال، وساحات عرض للحيوانات البرية والطيور النادرة، إلى جانب مسارات للمشي ومناطق استراحة تواكب الطراز الحديث للحدائق العالمية. كما يتم العمل على إنشاء منظومة بيئية متكاملة تحافظ على التنوع الحيوي داخل الحديقة وتدعم استدامة الموارد الطبيعية.

ووفقًا للجهات المنفذة، فإن موعد الافتتاح الرسمي للحديقة لن يكون قبل عام 2026، حيث يخضع المشروع لمتابعة دقيقة من الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، الذي يشرف على تنفيذ مراحل التطوير لضمان مطابقتها للمعايير الدولية.

وأكدت الشركة المسؤولة أن أعمال التطوير تتم بالتعاون مع نخبة من الخبراء والاستشاريين العالميين لضمان تطبيق أعلى معايير رعاية الحيوانات وصيانة الحدائق النباتية، مع الحفاظ على الطابع الأثري والمعماري المميز للحديقتين، مشيرة إلى أن المشروع يُعد من أكبر عمليات التطوير التي شهدتها الحديقة منذ تأسيسها.

تُعد حديقة حيوان الجيزة واحدة من أكبر الحدائق داخل المدن على مستوى العالم، إذ تمتد على مساحة 112 فدانًا وتضم أكثر من ثلاثة آلاف شجرة تاريخية ونباتات نادرة، بالإضافة إلى 186 نوعًا من الثدييات والطيور والزواحف. وقد تأسست في عهد الخديو إسماعيل، ما يجعلها ثالث أقدم حديقة حيوان في العالم بعد لندن وفيينا.

ومنذ بدء أعمال التطوير رسميًا في 9 يوليو 2023، عقب تسلم التحالف المسؤول لإدارة المشروع، تشهد الحديقة عملية تحديث شاملة تهدف إلى استعادة مكانتها التاريخية كرمز من رموز التراث المصري الحديث، ومقصد سياحي وترفيهي يجمع بين الأصالة والتطور.