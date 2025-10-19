قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية والاستثمار: تطوير منظومة تصدير متكاملة وفق المعايير الدولية لدعم تنافسية المنتج المصري
الرئيس السيسي: منتدى أسوان فرصة لمناقشة الممرات الاستراتيجية وتعزيز التنمية في القارة الأفريقية
الرئيس السيسي: أفريقيا تقف في صدارة المتأثرين من الظروف الدولية
قمة نارية في أنفيلد.. ليفربول يصطدم بمانشستر يونايتد.. وصلاح في مهمة خاصة
انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الخامسة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة
«الخارجية»: أفريقيا تثبت رغم التحديات أنها قارة حيوية وغنية بمواردها وخاصة البشرية
مشاهد العنف على الشاشات.. قنابل نفسية تهدد وعي الأطفال والمراهقين | طبيب نفسي يوضح
مصر والصحة العالمية توقعان استراتيجية التعاون القُطري 2024–2028 لتعزيز النظام الصحي
التموين : لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم
المقاولون العرب تنتهي من تنفيذ مشروعات طرق مدينتي باليسا وكومي بشرق أوغندا
وقف فوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان عقب محادثات في الدوحة
مصرع تباع وإصابة سائق في تصادم جامبو بـ عامود إنارة على الدائري.. صور
رياضة

أفضل وينج.. الدردير يشيد بـ خوان ألفينا بمباراة ديكاداها الصومالي

خوان الفينا
خوان الفينا
باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي عمر الدردير بـ أداء اللاعب خوان الفينا نجم الزمالك بعد الفوز على حساب ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة.

وكتب الدردير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" نادي الزمالك سجل 6 أهداف في مبارة 

خوان الفينا ساهم في 5 أهداف بمفرده 

أفضل وينج في افريقيا من غير منافس ".

وكان قد أعرب محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق الأبيض على حساب ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال صلاح خلال ظهوره في برنامج «الكلاسيكو» عبر قناة أون تايم سبورتس: «الزمالك استغل فترة الراحة بشكل جيد، وأتمنى أن تكون هذه المباراة بداية جديدة للفريق نحو استعادة مستواه الطبيعي».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «الأداء كان جيدًا جدًا، بغض النظر عن مستوى المنافس، وبدلاء فيريرا قدموا أداءً مطمئنًا ومبشرًا للمباريات المقبلة».

وتابع: «أنا سعيد للغاية بعودة سيف الجزيري لمستواه الرائع وقوته الهجومية، لكن للأسف كان من الأفضل إشراك محمد عوض بشكل أساسي في اللقاء».

خوان الفينا الاهلي الزمالك

