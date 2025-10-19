أفضل وينج.. الدردير يشيد بـ خوان ألفينا بمباراة ديكاداها الصومالي

أشاد الناقد الرياضي عمر الدردير بـ أداء اللاعب خوان الفينا نجم الزمالك بعد الفوز على حساب ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة.

وكتب الدردير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" نادي الزمالك سجل 6 أهداف في مبارة

خوان الفينا ساهم في 5 أهداف بمفرده

أفضل وينج في افريقيا من غير منافس ".

وكان قد أعرب محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق الأبيض على حساب ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال صلاح خلال ظهوره في برنامج «الكلاسيكو» عبر قناة أون تايم سبورتس: «الزمالك استغل فترة الراحة بشكل جيد، وأتمنى أن تكون هذه المباراة بداية جديدة للفريق نحو استعادة مستواه الطبيعي».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «الأداء كان جيدًا جدًا، بغض النظر عن مستوى المنافس، وبدلاء فيريرا قدموا أداءً مطمئنًا ومبشرًا للمباريات المقبلة».

وتابع: «أنا سعيد للغاية بعودة سيف الجزيري لمستواه الرائع وقوته الهجومية، لكن للأسف كان من الأفضل إشراك محمد عوض بشكل أساسي في اللقاء».