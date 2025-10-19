نجم الأهلي السابق: تروب يمتلك شخصية قوية وحقق المطلوب خارج الديار

أشاد عمرو الحديدي، لاعب النادي الأهلي السابق، بفوز المارد الأحمر على فريق إيجل نوار، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال الحديدي خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «استاد الرئيسي»، إن الفوز خارج الديار يُعد نتيجة إيجابية، بغض النظر عن مستوى المنافس.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: «المدير الفني تروب يمتلك شخصية قوية داخل وخارج الملعب، ونجح في تحقيق المطلوب من اللقاء أمام إيجل نوار».

وأكد الحديدي أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو التأهل، مشددًا على أهمية الحفاظ على التركيز في المباريات المقبلة لضمان استمرار النتائج الإيجابية.