أحمد عادل: مفيش نادي في مصر يقدر ياخد مكان الزمالك.. والأهلي لم يُكابر في خطأ ريبيرو

أشار أحمد عادل لاعب الأهلي السابق إلى أنه لا يوجد نادٍ في مصر يستطيع أن يأخذ مكان الزمالك في المنافسات المختلفة.

وقال أحمد عادل في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة "DMC": مفيش نادي في مصر يقدر ياخد مكان الزمالك".

وتابع: "يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك تصرف بشكل غريب مع الجزيري، ويجب على المدرب الاعتماد على الجزيري في المباريات الأفريقية".

وأكمل: "الأهلي لم يكابر في الخطأ، وأقال ريبيرو وتعاقد مع مدرب آخر، رغم أن المسئولين أخذوا فترة كبيرة في التعاقد، ولكن الأهلي لم يُكابر في الخطأ".