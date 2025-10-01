أحمد عادل: الأهلي استحق القمة .. والزمالك لم يعد مرعبًا | فيديو

أشاد أحمد عادل، لاعب الأهلي السابق، بأداء الفريق الأحمر خلال مواجهة القمة، مؤكدًا أن الأهلي استحق الفوز وقدم مباراة جيدة.

وقال أحمد عادل، خلال مداخلة في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلاميان أحمد جلال وإيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد، إن الزمالك لم يعد الفريق المرعب أو القادر على المنافسة على البطولات حاليًا.

وأضاف أن محمد الشناوي حاول حماية محمود تريزيجيه خلال تنفيذ ركلة الجزاء، في محاولة لتخفيف الضغط النفسي عنه حتى لا يُهدرها.

من جانبه، قال إبراهيم عبد الخالق، لاعب الزمالك السابق، إن الزمالك بدأ اللقاء بشكل قوي خلال أول ربع ساعة، وكان بإمكانه حسم المباراة مبكرًا، موضحًا أن الفريق أهدر فرصتين محققتين للتسجيل، كانتا كفيلتين بتغيير مجريات اللقاء لصالحه.

وأكد عبد الخالق أن عدم استثمار تلك الفرص في بداية المباراة منح الأهلي الأفضلية للعودة والسيطرة، مشيرًا إلى أن الزمالك يحتاج إلى تحسين فاعليته الهجومية إذا أراد المنافسة مستقبلاً.

وشهد برنامج الماتش رهانًا طريفًا بين النجمين السابقين قبل انطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث توقع أحمد عادل فوز الأهلي بفارق أكثر من هدفين، بينما راهن إبراهيم عبد الخالق على فوز الزمالك بأي نتيجة، مؤكدًا ثقته في أداء الفريق الأبيض.

وبعد انتهاء اللقاء بفوز الأهلي، علّق أحمد عادل قائلاً: "قلت لكم الأهلي هيكسب وبأريحية، الزمالك مش مرعب"، بينما قال عبد الخالق: "الزمالك أضاع فرص الفوز في أول ربع ساعة، ومكانش يومه".