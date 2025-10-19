ياسر ريان يسخر من مستوى فريق ديكاداها الصومالي: «قدامى الزمالك يكسبوه 6»

تحدّث ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن فوز الزمالك بسداسية نظيفة على فريق ديكاداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية.

وقال ياسر ريان، في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح خلال برنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "فريق ديكاداها الصومالي ضعيف وفي المتناول، وكان بإمكان الزمالك تحقيق فوز تاريخي بنتيجة أكبر."

وأضاف: "اللاعبون القدامى يستطيعون الفوز على ديكاداها بأكثر من ستة أهداف، فهو فريق ضعيف للغاية."

وتابع: "سيف الدين الجزيري واحد من أفضل المهاجمين في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة."

واختتم ريان تصريحاته قائلًا: "الجزيري مهاجم مميز، وغيابه عن مباريات الزمالك في الفترة الماضية يثير علامة استفهام، وأتمنى انضمامه إلى الأهلي."