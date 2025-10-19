محمد صلاح: الزمالك بدأ موسمه بسداسية مثالية أمام ديكاداها

أعرب محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق الأبيض على حساب ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال صلاح خلال ظهوره في برنامج «الكلاسيكو» عبر قناة أون تايم سبورتس: «الزمالك استغل فترة الراحة بشكل جيد، وأتمنى أن تكون هذه المباراة بداية جديدة للفريق نحو استعادة مستواه الطبيعي».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «الأداء كان جيدًا جدًا، بغض النظر عن مستوى المنافس، وبدلاء فيريرا قدموا أداءً مطمئنًا ومبشرًا للمباريات المقبلة».

وتابع: «أنا سعيد للغاية بعودة سيف الجزيري لمستواه الرائع وقوته الهجومية، لكن للأسف كان من الأفضل إشراك محمد عوض بشكل أساسي في اللقاء».