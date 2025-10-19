قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«نحن الدستور».. مسيرات «لا ملوك» تشتعل في لوس أنجلوس ضد «ترامب» | صور
أسلوبه غامض.. أحمد جعفر يُهاجم فيريرا: الزمالك خسر نقاطًا أمام فرق ستنافس على الهبوط
رئيس جمعية نقل البضائع: الزيادة في أسعار النقل ستكون في حدود 20% |فيديو
يكشف كواليس الإفراج عنه .. أسير فلسطيني: أنا ابن مصر وبدونها مفيش تقدّم |فيديو
ياسر ريان يسخر من مستوى فريق ديكاداها الصومالي: «قدامى الزمالك يكسبوه 6»
الخارجية القطرية: باكستان وأفغانستان توصلتا إلى اتفاق وقف إطلاق النار
مُستعدة للعمل كضامن.. تركيا تحذر: غياب حل الدولتين يعني حربًا أخرى في الأفق
نتنياهو يُحذّر: حرب غزة لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس
بعد الفوز علي نهضة بركان.. لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي |شاهد
هاني جنينة: الاقتصاد المصري يتعافى أسرع من التوقعات مع مطلع 2025 | فيديو
بعد أدائه القسم في «الشيوخ».. ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ «مرجان أحمد مرجان»
محمد طارق أضا: بيراميدز استحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة.. والسر في الإدارة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

أسلوبه غامض.. أحمد جعفر يُهاجم فيريرا: الزمالك خسر نقاطًا أمام فرق ستنافس على الهبوط

علا محمد

انتقد أحمد جعفر، نجم  الزمالك السابق، البرتغالي يانيك فيريرا، المدير الفني الحالي للفريق، مؤكدًا أنه خسر العديد من النقاط في بطولة الدوري أمام أندية ستنافس على الهبوط خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد جعفر، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "لديّ تحفظات على مستوى يانيك فيريرا، وأسلوبه داخل الملعب غير واضح."

وتابع: "المدرب يفوز على الفرق الكبيرة ويخسر أمام أندية صغيرة، وكان من المفترض أن يتصدر الزمالك الدوري بفارق سبع نقاط، لكنه فقدها أمام فرق — مع كامل احترامي — ستنافس على الهبوط في الفترة القادمة."

وأضاف: "تحفظي على يانيك فيريرا يتعلق بتكوينه للتشكيل وطريقة تغييراته، بالإضافة إلى تبديل مراكز اللاعبين في بداية المباريات، وهو أمر غريب."

واختتم أحمد جعفر حديثه قائلًا: "اللاعبون الآن يذهبون إلى الأهلي لأنه يمنح 150 مليون جنيه، وهذا أمر جديد على الكرة المصرية."

