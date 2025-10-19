أسلوبه غامض.. أحمد جعفر يُهاجم فيريرا: الزمالك خسر نقاطًا أمام فرق ستنافس على الهبوط

انتقد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، البرتغالي يانيك فيريرا، المدير الفني الحالي للفريق، مؤكدًا أنه خسر العديد من النقاط في بطولة الدوري أمام أندية ستنافس على الهبوط خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد جعفر، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "لديّ تحفظات على مستوى يانيك فيريرا، وأسلوبه داخل الملعب غير واضح."

وتابع: "المدرب يفوز على الفرق الكبيرة ويخسر أمام أندية صغيرة، وكان من المفترض أن يتصدر الزمالك الدوري بفارق سبع نقاط، لكنه فقدها أمام فرق — مع كامل احترامي — ستنافس على الهبوط في الفترة القادمة."

وأضاف: "تحفظي على يانيك فيريرا يتعلق بتكوينه للتشكيل وطريقة تغييراته، بالإضافة إلى تبديل مراكز اللاعبين في بداية المباريات، وهو أمر غريب."

واختتم أحمد جعفر حديثه قائلًا: "اللاعبون الآن يذهبون إلى الأهلي لأنه يمنح 150 مليون جنيه، وهذا أمر جديد على الكرة المصرية."