تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي

هنّأ الناقد الرياضي عمرو الدردير نادي بيراميدز بفوزه ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مبروك بيراميدز تاني أحسن فريق في مصر بعد الزمالك".

وكان قد كشف عبدالرحمن مجدي لاعب بيراميدز، أن بيراميدز بات من الفرق القوية في إفريقيا وقادر على المنافسة في جميع البطولات التي يشارك فيها.



وواصل عبدالرحمن مجدي في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة: تعاهدنا داخل بيراميدز على حصد البطولات وربنا كرمنا بالتتويج بالسوبر الإفريقي.

وأضاف عبدالرحمن مجدي : الفوز في النهائيات أهم من الأداء ونهضة بركان من الفرق القوية ولكن بيراميدز نجح في الفوز.