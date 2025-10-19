قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إلهام أبو الفتح تكتب: د. حنفي جبالي القدوة

إسراء صبري

استعرض برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامية حياة مقطوف على قناة صدى البلد، مقال للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «د. حنفي جبالي.. القدوه».

وقالت إلهام أبو الفتح: عشت ما يناهز نصف قرن أتنفس القانون .. هذه العبارة قالها المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان المصري في آخر جلسات البرلمان، وهي تلخص مسيرته المهنية الطويلة .. اكثر من مرة وكل مرة 10 دقائق صفقها النواب أثناء الكلمة تقديرا لشخصه وتقديرا لكفاءته القانونية والإنسانية والشخصية وانضباطه وادارته للبرلمان لخمس سنوات.

تابعت جلسات البرلمان ، رأيت عن قرب كيف يضبط إيقاع القاعة منذ لحظة دخوله، وكيف يدير النقاشات بثقة وهدوء واحترام للجميع. الأداء البرلماني في وجوده كان منظمًا وواضحًا، والجلسة تسير بإيقاع ثابت يعكس عقلًا قانونيًا يعرف قيمة الكلمة حين تصدر من منصة التشريع، طريقة إدارته تؤكد أنه ينظر إلى القانون باعتباره مسؤولية وضمير، وليس مجرد مادة مكتوبة.

دائما يمنح النواب مساحة للتعبير بحرية، ثم يعيد تنظيم الحوار بجملة واضحة تعيد الجلسة إلى مسارها بكل احترام وهدوء. هذه القدرة على الجمع بين الحزم والاتزان هي ما جعلت حضوره مهنيًا وهادئًا وقويًا في الوقت نفسه.

المستشار حنفي جبالي شخصية مؤسسية،. خبرته التي تمتد لخمسين عامًا في القضاء ثم العمل النيابي تمثل قيمة كبيرة، ونموذجًا لمسؤول يؤدي دوره بكل حب لبلده وبكل وطنيه واخلاص، متلك رصيدًا مهنيًا وإنسانيًا كبيرا، رصيدًا مهمًا من الخبرة ومن يتابع تجربته يعرف أن أثره في الحياة السياسية سيظل ممتدًا بما قدمه من استقرار ووضوح واحترام لقواعد النقاش العام.

علي مدي 5 سنوات احضر واتابع عمل البرلمان من شرفه الصحافة وأجد أن من حق هذه التجربة أن تُسجل، ومن حق صاحبها أن يُشكر على ما قدمه من انضباط واحترام للمؤسسة التشريعية. المستشار حنفي جبالي قدّم نموذجًا جميلا

كل التقدير لهذه التجربة الهادئة والواثقة، وكل الاعتزاز بشخصية تعمل بهدوء وثقة.

اعتقد ان خبرته هذه لابد ان تتحول الي كتب تشرح تجربته الشخصية والإنسانية وبالتأكيد سنراه في موقع آخر تستفيد منه مصر

إلهام أبو الفتح الصحفية إلهام أبو الفتح حنفي جبالي البرلمان المصري

