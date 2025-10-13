الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور

حرصت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، والمهندس محسن صلاح، على تقديم واجب العزاء لشقيقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق.

ويقام عزاء الدكتورة منى شقيقة المهندس إبراهيم محلب، في مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.

وشيعت جنازة شقيقة إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، من مسجد الشرطة.

وحرص على حضور صلاة الجنازة عدد كبير من الشخصيات العامة، والوزراء السابقين.

وتقدم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المهندس إبراهيم محلب - رئيس وزراء مصر الأسبق ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق، في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله الدكتورة منى محلب.

داعيًا الله عز وجل أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يرزقها فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهلها ومحبيها، وأن يُلهمهم الصبر والاحتساب.

{إنَّا للَّهِ وإنَّا إلَيْهِِ رَاجِعُونَ}