رئيس الوزراء وشيخ الازهر يشاركان فى عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب

حرصا رئيس الوزراء مصطفي مدبولي وشيخ الأزهر أحمد الطيب علي تقديم واجب العزاء في شقيقة المهندس إبراهيم محلب.

كما شارك في العزاء الكثير من المسؤولين والإعلامين ورجال الدولة ،داعيًا الله عز وجل أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته.

وكانت قد شيعت جنازة شقيقة إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، من مسجد الشرطة.

وحرص على حضور صلاة الجنازة عدد كبير من الشخصيات العامة، والوزراء السابقين.



وتقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المهندس إبراهيم محلب - رئيس وزراء مصر الأسبق ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق، في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله الدكتورة منى محلب.

داعيًا الله عز وجل أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يرزقها فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهلها ومحبيها، وأن يُلهمهم الصبر والاحتساب.