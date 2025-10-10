رئيس مجلس النواب ينعى شقيقة المهندس إبراهيم محلب

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقة سيادته ، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يُسكنها فسيح جناته وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

