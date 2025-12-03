كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر (إحدى المرشحات) من (سيدتين) لقيامهما بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين حال ترددهما على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح مرشح آخر بسوهاج.

القبض على سيدتين توزعان أموالا على الناخبين بسوهاج

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة سوهاج من إحدى المرشحات بتضررها من (سيدتين) لقيامهما بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين حال ترددهما على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح مرشح آخر .

أمكن ضبطهما فى حينه ولم يتم العثور معهما على ثمة مبالغ مالية وأنكرتا ما قررته المُبلغة، كما تبلغ لذات المركز من محامى المرشح الآخر بتضرر موكله من المُبلغة لقيامها بالتعدى عليه بالسب والتشهير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.